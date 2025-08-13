«Я вас всех расстреляю»: подполковник в Саратове пригрозил жителям, видео

В Саратове подполковник полиции пригрозил расстрелом россиянам, выступившим против строительства школы на 1100 мест на территории местного парка. Инцидент попал на видео. Что известно о конфликте и полицейском?

Из-за чего подполковник угрожал расправой жителям Саратова

На кадрах видно, как офицер требует от собравшихся покинуть территорию стройки и предупреждает, что может применить физическую силу, если горожане не разойдутся. По данным Telegram-канала «Говорит Саратов», на появившемся в Сети видео, предположительно, подполковник полиции Болтышев. При общении с жителями полицейский сообщил жителям о возможных мерах противодействия и, пока он говорил, женский голос спросил, перебивая: «И расстреляете нас?»

«Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть федеральный закон, в соответствии с которым я вправе применить физическую силу и в том числе огнестрельное оружие», — ответил подполковник под возмущение толпы.

Как выяснили журналисты, конфликт из-за выбранного для школы места продолжается уже полгода. Противники строительства обращают внимание, что парк является культурно-историческим общественным пространством. Кроме того, на его территории расположен мемориал — Аллея пионеров-героев.

Парк закрыли для проведения автополива, однако на его территории активно спиливают деревья, что может говорить о планах начать там крупное строительство. Активисты не раз выходили на пикеты, обращались к главе региона, в прокуратуру и даже направляли обращение к президенту России с требованием не допустить застройки парка.

Губернатор региона Роман Бусаргин в апреле сообщил в Telegram-канале, что историческая часть парка будет сохранена и строительство школы ее не затронет. Он заверил, что эта территория, наоборот, получит развитие в рамках дополнительного озеленения. Ситуацию с подполковником в своем канале губернатор пока не комментировал.

Как пишет издание 164.RU, это не первый скандал, связанный с Болтышевым — он известен по акциям разгона защитников детской поликлиники в Волжском районе Саратова, а также по задержаниям коммуниста, экс-депутата Саратовской областной Думы Николая Бондаренко.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Ночи все холоднее, под Москвой — до плюс 7: прогноз погоды на неделю

«Искандеры» поддержали наступление в Донбассе: удары по Украине 13 августа