Полицейский пригрозил расстрелять вставших на защиту парка жителей Саратова

Сотрудник правоохранительных органов пригрозил жителям Саратова, защищающим парк «Территория детства» от вырубки деревьев, расстрелом, передает Telegram-канал «Говорит Саратов». По его данным, она началась вопреки заявлению, сделанному местной администрацией, что парк закрыли только на полив. Местные жители убеждены, так начинается застройка парка. По данным канала, на появившемся в Сети видео подполковник полиции Геннадий Болтышев.

Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. У нас есть федеральный закон, в соответствии с которым я вправе применить физическую силу, и в том числе огнестрельное оружие, — отметил подполковник.

Парк закрыли для проведения автополива, однако на его территории активно спиливают деревья, что может говорить о планах начать там крупное строительство. Активисты не раз выходили на пикеты, обращались к главе региона, в прокуратуру и даже направляли обращение к президенту России с требованием не допустить застройки парка.

Как пишет издание 164.RU, это не первый скандал, связанный с Болтышевым — он известен по акциям разгона защитников детской поликлиники в Волжском районе Саратова, а также по задержаниям коммуниста, экс-депутата Саратовской областной Думы Николая Бондаренко.

