В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка Депутат Шеремет пообещал разобраться в ситуации с защитниками парка в Саратове

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет пообещал разобраться в ситуации с угрозами в адрес защитников парка в Саратове. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что направит депутатский запрос в компетентные органы для оценки произошедшего.

Я готов на обращение NEWS.ru мгновенно отреагировать и направить депутатский запрос в компетентные органы для дачи ими своей оценки [по ситуации с защитниками парка в Саратове]. Но со своей стороны вижу формализм и не проработку данного злободневного вопроса с населением как самой администрацией, так и местным депутатским корпусом, которые сегодня прячут свои недоработки за спины силовиков, — высказался Шеремет.

Ранее появилась информация, что сотрудник правоохранительных органов пригрозил жителям города, защищающим парк «Территория детства» от вырубки деревьев, расстрелом. Она началась вопреки заявлению, сделанному местной администрацией, что парк закрыли только на полив. Местные жители убеждены, что так начинается застройка парка.