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05 августа 2025 в 21:13

Названа причина смерти Оззи Осборна

The Sun: Оззи Осборн скончался от инфаркта миокарда

Оззи Осборн Оззи Осборн Фото: Zach Lipp/Global Look Press

Музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет от остановки сердца, вызванной острым инфарктом миокарда, сообщает The Sun. По данным издания, у легендарного музыканта также диагностировали ишемическую болезнь сердца и болезнь Паркинсона.

В разделе «причина смерти» в его официальном свидетельстве о смерти указаны «острый инфаркт миокарда» и «внебольничная остановка смерти», — сказано в сообщении.

Болезнь Паркинсона была подтверждена в 2019 году. Сам Осборн связывал развитие заболевания с врачебной ошибкой во время операции на шее, когда у него повредили нервные окончания.

Ранее бывший гитарист Black Sabbath Закк Уайлд рассказал, как получил от Оззи Осборна текстовое сообщение, которое оказалось прощальным. Осборн отправил СМС после концерта на фестивале Back to the Beginning в Бирмингеме, где коллектив выступил в последний раз.

О смерти Осборна стало известно 22 июля. За свою карьеру музыкант был дважды включен в Зал славы британской музыки и Зал славы рок-н-ролла США — как участник Black Sabbath и как сольный исполнитель.

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