Наемники Вооруженных сил Украины из Колумбии и Польши собрались у границ России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, среди них также могут присутствовать бойцы с Ближнего Востока и перебежчики из РФ и Белоруссии. Он не исключил, что Украина использует эти формирования как «расходный материал».

Я не думаю, что среди украинских наемников, [которые собрались у границ РФ], много американцев, если они вообще там есть. Колумбийцы есть, поляков очень много. Англичане попадают под раздачу, даже в плен. Это могут быть наемники с Ближнего Востока. Есть еще и белорусский полк националистов, русские перебежчики-предатели. Украина собрала всякую шваль. У них билет в один конец: либо плен, либо смерть, — высказался Дандыкин.

Ранее преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес заявил, что ВСУ привлекают колумбийских наемников для «расчистки пути» перед действиями украинских кадровых подразделений. По его словам, «солдат удачи» привлекают для разведывательных и штурмовых задач, из‑за чего они часто подвергаются атакам дронов и подрывам на минах.