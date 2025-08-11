Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 06:58

Стало известно, как ВСУ используют колумбийских наемников на фронте

Санчес: наемников из Колумбии используют для расчистки пути для ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ привлекают колумбийских наемников для «расчистки пути» перед действиями украинских кадровых подразделений, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес. По словам эксперта, «солдат удачи» привлекают для разведывательных и штурмовых задач, из‑за чего они часто подвергаются атакам дронов и подрывам на минах.

Они прокладывают путь для кадровых военнослужащих, — отметил Санчес

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, там могли находиться действующие офицеры стран НАТО. Он также сообщил, что в ПВД были выходцы из стран Латинской Америки и европейцы. По его словам, их эвакуировали вертолетами, а остальных вывезли на машинах скорой помощи.

До этого в МО РФ передавали, что военнослужащие ВС России нанесли серьезный ущерб подразделениям иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.

наемники
ВСУ
Колумбия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 30 дронов сбили и перехватили над Россией за ночь
«Вопреки воле»: в Германии раскрыли амбициозный план ЕС и Киева
В США обрадовались успехам Вэнса на переговорах по Украине в Великобритании
«Стреляли, сжигали, забирали всю воду»: раскрыты зверства ВСУ в Яблоновке
Украинские военные стали пропадать под Сумами целыми взводами
Силовики пресекли спланированную в Киеве диверсию на Транссибе
Стало известно, когда в России начнут доставлять товары беспилотниками
Тихонов раскрыл, как тренеры выгнали Домрачеву и Кузьмину из сборной России
Ученый рассказал, как улучшилось исследование опасных для Земли метеоритов
Стало известно, как ВСУ используют колумбийских наемников на фронте
На Украине объявили в розыск известного российского интеллектуала
Российские военные скрестили дрон с ручным гранатометом
Два техногиганта заплатят США часть выручки с продаж чипов в Китае
«Нет такого пути»: в США оценили шансы Запада подчинить Россию
Названо число жертв атаки ВСУ на Нижегородскую область
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Россиянам назвали лучший способ распорядиться 2 млн рублей
В зоне СВО ликвидировали рекламное лицо украинского «Азова»
Юрист объяснил, когда перекур может стоить работы
Во Франции указали на положение Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.