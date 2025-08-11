Стало известно, как ВСУ используют колумбийских наемников на фронте Санчес: наемников из Колумбии используют для расчистки пути для ВСУ

ВСУ привлекают колумбийских наемников для «расчистки пути» перед действиями украинских кадровых подразделений, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес. По словам эксперта, «солдат удачи» привлекают для разведывательных и штурмовых задач, из‑за чего они часто подвергаются атакам дронов и подрывам на минах.

Они прокладывают путь для кадровых военнослужащих, — отметил Санчес

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, там могли находиться действующие офицеры стран НАТО. Он также сообщил, что в ПВД были выходцы из стран Латинской Америки и европейцы. По его словам, их эвакуировали вертолетами, а остальных вывезли на машинах скорой помощи.

До этого в МО РФ передавали, что военнослужащие ВС России нанесли серьезный ущерб подразделениям иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.