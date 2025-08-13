Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях

Психолог Идзиковский назвал разницу в поколениях объективной закономерностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разница в поколениях объективна и закономерна, заявил «Радио 1» психолог Евгений Идзиковский. Он уточнил, что на каждого человека влияет конкретный социум, в котором он растет.

Разница есть, и она довольно велика — это подтверждается научными исследованиями. Все это сводится к тому, что психика человека зависит от социума, в котором развивается. И те, кто росли изначально без телефона, и те, у кого не было жизни без телефона, сформированы намного по-разному, — объяснил Идзиковский.

Он отметил, что ближайшее поколение, которое уже изначально начнет жить в мире нейросетей, будет отличаться от всех предыдущих. Эти люди будут абсолютно по-другому искать информацию и проверять ее достоверность, пояснил психолог.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что тренд на микропенсии среди зумеров появился из-за нежелания молодежи строить карьеру. По его словам, новое поколение все чаще защищает свои личные границы и права.

