Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров

Тренд на микропенсии среди зумеров появился из-за того, что молодежь не хочет строить карьеру, заявил «Радио 1» психолог Сергей Ланг. Он также подчеркнул, что новое поколение все чаще защищает свои личные границы и права.

Молодежь грамотно подходит к работе. Они могут говорить «нет». С одной стороны, это правильно, но есть другая проблема. За этим стоят не благие цели, молодежь ищет возможность не работать, она хочет иметь пассивный доход. Молодые люди верят в то, что можно достигнуть той точки, когда получится жить и ничего не делать, — высказался Ланг.

Однако, по его мнению, люди с таким подходом к получению заработка в итоге разочаровываются. В любом бизнесе необходимо постоянное вовлечение. В противном случае без активного участия дело прогорит. Ланг добавил, что человеку действительно полезно отдыхать от работы два-три раза в год, но отпуск не должен длиться более двух недель.

В Роскачестве ранее заявили, что молодежь все чаще выбирает концепцию микропенсий, позволяющую брать продолжительные перерывы от работы ради отдыха и саморазвития. По словам специалистов, этот тренд набирает популярность среди зумеров, которые стремятся жить здесь и сейчас.