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03 июля 2025 в 07:30

«Здесь и сейчас»: назван набирающий популярность среди зумеров тренд

Роскачество: молодежь все чаще прибегает к идее микропенсии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодежь все чаще выбирает концепцию микропенсий, позволяющую брать продолжительные перерывы от работы ради отдыха и саморазвития, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. По словам специалистов, этот тренд набирает популярность среди зумеров, которые стремятся жить здесь и сейчас, переосмысливая традиционное отношение к карьере.

Микропенсия — это концепция раннего частичного выхода на пенсию, когда работник периодически берет продолжительные перерывы от основной профессиональной деятельности ради отдыха, путешествий, хобби или личного развития. Обычно такие микропенсии продолжаются от нескольких месяцев до пары лет, позволяя людям восстановить силы. Идея стала популярной среди молодых работников разных стран благодаря изменениям отношения к трудовой деятельности и желанию получать больше удовлетворения от жизни, помимо постоянной занятости. Молодежь все меньше задумывается о карьере, жизни в старости и предпочитает жить здесь и сейчас, — пояснили в Роскачестве.

Специалисты подчеркнули, что идеи микропенсии требуют тщательного финансового планирования, так как длительные перерывы связаны с временным прекращением дохода. По их словам, популярность тренда объясняется изменением приоритетов: зумеры меньше ориентированы на долгосрочную карьеру и больше ценят баланс между работой и личной жизнью.

Далеко не все могут себе позволить быть приверженцами тренда микропенсии. Не всем по карману такие длительные перерывы в работе. Стоит учитывать возможные финансовые риски, связанные с временным прекращением дохода. Основная причина популярности такого тренда — возможность найти здоровый баланс между работой и отдыхом, который включает в себя саморазвитие. Все меньше зумеры готовы к переработкам, выполнять задачи и отвечать на звонки и сообщения после окончания рабочего дня. Кроме того, молодежь все меньше верит в достойную старость с большой пенсией, которая бы позволила безбедно жить и путешествовать, — резюмировали в Роскачестве.

Ранее и. о. гендиректора ВНИИ труда Минтруда РФ Владимир Смирнов заявил, что в ближайшие годы в России будут особенно востребованы механики, электрики и металлурги. По его словам, основные тренды на рынке труда РФ отражают динамику ключевых отраслей экономики страны.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее заявил, что школьники стали охотнее поступать на психологическое направление в вузах. Он пояснил, что это обусловлено желанием молодежи разобраться в поведении людей, а также потребностью общества в психологической поддержке.

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