Последнее выступление Оззи Осборна продлилось 10 часов

Известный рок-музыкант из Великобритании Оззи Осборн с группой Black Sabbath дал свой прощальный концерт в городе Бирмингем, передает издание Independent. Мероприятие продлилось приблизительно 10 часов. Во время выступления прозвучали как сольные хиты исполнителя, так и легендарные песни коллектива.

Оззи Осборн и другие изначальные участники группы Black Sabbath, которая считается родоначальницей хеви-метала, отыграли свой последний концерт в рамках масштабного мероприятия, прошедшего в их родном Бирмингеме, — говорится в материале.

Ранее в Великобритании прогрессивные активисты общими усилиями добились отмены концерта известного рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Хью Уорнер), основав группу No Stage for Abusers («Нет площадки для абьюзеров»). По словам британских журналистов, это вызвало недовольство среди общественности, так как музыкант не был признан виновным судом. Многие фанаты заявили, что подобные действия являются нарушением свободы слова.