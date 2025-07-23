Стало известно о новых попытках ВСУ прорваться на территорию России «Северный ветер»: ВСУ пытаются просочиться на территорию Курской области

Вооруженные силы Украины по-прежнему пытаются прорваться через границу России, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По его данным, украинские военные стремятся просочиться в Курскую область на Теткинском и Глушковском направлениях. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

Как пишут авторы, в указанные районы ВСУ перебросили новые артиллерийские расчеты для поддержки штурмовых подразделений. Уточняется, что военнослужащие Вооруженных сил России смогли вовремя вскрыть местоположения гаубиц противника и уничтожить их прицельными ударами барражирующих боеприпасов.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что ВСУ начали перебрасывать технику с восточных на западные направления. По данным канала, свидетельствуют об этом новые кадры с боями за Дачное в Днепропетровской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого военный корреспондент Роман Алехин предположил, что ВСУ могут предпринять попытки прорыва под Курском в отведенные президентом США Дональдом Трампом 50 дней. По его словам, активных действий следует ждать в августе, как это было в прошлом году.