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22 июля 2025 в 17:12

Военэксперт ответил, зачем ВСУ могут оттягивать резервы под Павлоград

Военэксперт Дандыкин: ВСУ стягиваются под Павлоград из-за промышленных узлов

ВС Украины ВС Украины Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины могут оттягивать резервы в Днепропетровскую область из-за промышленных узлов в Павлограде, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, таким образом украинская армия хочет собрать силы для защиты региональной промышленности в условиях долгих боев.

Вполне вероятно [что ВСУ оттягивают резервы в Днепропетровскую область], потому что эта территория считается украинской, и там промышленность — это серьезный регион. Я думаю, что там [в ДНР] бои будут продолжаться приличное время. То, что мы вышли сейчас на территории ДНР — слева на Запорожье, это наш регион, и справа на Днепропетровскую область — говорит о том, что там серьезная ситуация для ВСУ. Там нужны создавать резервы для того, чтобы защитить промышленность. Это и Павлоград, и сам Днепр, — сказал Дандыкин.

Telegram-канал «Военная хроника» ранее сообщил, что ВСУ начали переброску западной техники с восточных направлений. По данным источника, об этом свидетельствуют новые кадры с боями за Дачное в Днепропетровской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

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