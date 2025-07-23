Раскрыта общая сумма взяток по делу главреда Baza Адвокат Михальчик: сумма взяток главреда Baza не превышает 150 тысяч рублей

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова обвиняют в даче взяток на общую сумму, которая не превышает 150 тысяч рублей, сообщил его адвокат Алексей Михальчик агентству ТАСС. По словам защитника, обвинение включает три эпизода, связанных с дачей взяток.

Суд Москвы отправил Трифонова в СИЗО. Под стражей он пробудет до 20 сентября.

По версии Следственного комитета РФ, журналисты канала платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в Baza. Трифонов в свою очередь утверждал, что действительно иногда платил за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях.

Ранее Михальчик сообщил, что следователи отпустили двоих из пяти сотрудников Baza, задержанных после обыска в редакции во вторник, 22 июля. По его словам, отпущенным не предъявлено никаких обвинений.

До этого в Сети появилась информация, что полицейские провели обыски в офисе Baza.