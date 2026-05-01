Казахстан продолжает расследование крушения самолета AZAL близ Актау

Министерство транспорта Казахстана продолжает расследование крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау после совместного заявления МИД РФ и Азербайджана об урегулировании последствий. По результатам расследования ведомство опубликует отчет с выводами и рекомендациями, передает ТАСС.

Комиссия по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 <...> продолжает свою работу в соответствии со стандартами <...>, установленными приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, — отметили в ведомстве.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что урегулирование Москвой и Баку последствий крушения самолета AZAL дает импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений. Также она указала на огромный потенциал партнерства в самых широких сферах.

До этого стало известно, что Казахстан получил все необходимые технические экспертизы для расследования причин крушения борта AZAL. Как уточнил заместитель премьер-министра страны Канат Бозумбаев, подведение итогов технической части должно завершиться в ближайшие несколько месяцев.