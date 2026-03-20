Казахстан озвучил новые данные о расследовании крушения AZAL Вице-премьер Бозумбаев: Казахстан получил все техэкспертизы по крушению AZAL

Казахстан получил все необходимые технические экспертизы для расследования причин крушения борта AZAL, заявил заместитель премьер-министра страны Канат Бозумбаев. Как передает ТАСС, по его словам, сейчас идет совместная работа с участниками комиссии, включая представителей России, по подведению итогов.

Продолжается расследование. Все необходимые экспертизы от производителей оборудования, то есть GPS-трекеров, навигационного оборудования, производителя воздушного судна — они получены, — сообщил Бозумбаев.

В состав комиссии, помимо РФ, входят эксперты Азербайджана и Казахстана, а также представители компании Embraer и Международного агентства гражданской авиации. В соответствии со стандартами международного агентства Казахстан должен завершить подведение итогов технической части в ближайшие несколько месяцев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва активно реализует все договоренности, достигнутые лидерами России и Азербайджана по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL. По словам дипломата, работа ведется последовательно и в полном объеме.

До этого заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин также подчеркнул, что Москва намерена полностью выполнить все пункты договоренностей глав государств по расследованию крушения лайнера AZAL. Лидеры двух стран встретились в Душанбе 9 октября.