Пчеловод рассказал, какой на вкус мед из Белого дома Пчеловод Буш: улей в Белом доме дает мед со сложным вкусом

Улей на территории Белого дома дает мед со сложным, слегка цветочным вкусом благодаря разнообразию городской флоры, заявил РИА Новости эксперт по пчеловодству Майкл Буш. Ему задали соответствующий вопрос после демонстрации президентом США Дональдом Трампом нового улья, выполненного в форме резиденции главы государства.

В любом городе много цветущих растений. Пчелы, как правило, хорошо себя чувствуют благодаря разнообразию растений, которые цветут в разное время. Мед различается в зависимости от растения. Мой городской мед обычно был сложным и отчасти цветочным по вкусу, — заявил пчеловод.

По словам Буша, при правильном уходе города, включая Вашингтон, вполне подходят для содержания пчел. Он отметил, что активная деятельность и меры безопасности на территории Белого дома не должны мешать насекомым, если улей расположен вне зон интенсивного движения. Эксперт добавил, что пчелы могут адаптироваться к разным условиям, а в случае необходимости их популяцию легко регулировать, например, заменой матки.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп развела пчел в Белом доме. Супруга американского лидера приняла участие в установке нового улья на территории Южной лужайки. Вместе с новым ульем, который выполнен в форме Белого дома, общее число пчелиных семей в резиденции президента США увеличилось до четырех.