Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу

Дело бывшего главы Тамбовской области Егорова о получении взяток поступило в суд

Дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова о получении взяток в особо крупном размере поступило в суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Материалы рассмотрит Ленинский районный суд.

В Ленинский районный суд г. Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего главы региона Максима Егорова, его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет), — говорится в сообщении.

Посредники при передаче взяток обвиняются по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший глава региона был задержан в июле 2025 года.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Егоров получал от топ-менеджера крупной организации взятки деньгами, имуществом и оплатой отдыха. Общая сумма превысила 80 млн рублей. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области.

Ранее стало известно, что мэра Уфы Ратмира Мавлиева доставили в здание СУ Следственного комитета России по Республике Башкортостан. Следственные действия могут быть связаны с продажей земельного участка санатория «Радуга».