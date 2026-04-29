Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу

29 апреля 2026 в 12:50

Дело бывшего главы Тамбовской области Егорова о получении взяток поступило в суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова о получении взяток в особо крупном размере поступило в суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Материалы рассмотрит Ленинский районный суд.

В Ленинский районный суд г. Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего главы региона Максима Егорова, его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет), — говорится в сообщении.

Посредники при передаче взяток обвиняются по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший глава региона был задержан в июле 2025 года.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Егоров получал от топ-менеджера крупной организации взятки деньгами, имуществом и оплатой отдыха. Общая сумма превысила 80 млн рублей. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области.

Ранее стало известно, что мэра Уфы Ратмира Мавлиева доставили в здание СУ Следственного комитета России по Республике Башкортостан. Следственные действия могут быть связаны с продажей земельного участка санатория «Радуга».

Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Песков назвал процесс обмена археолога Бутягина очень сложным
Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ
Дело бывшего главы Тамбовской области приблизилось к финалу
Песков рассказал, как действия Киева отражаются на дефиците нефти в мире
Психотерапевт напомнила о пользе танцев для здоровья
Детский сон: почему состав ткани важнее, чем принт с единорогами
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

