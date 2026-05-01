В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры

Воры-домушники определяют пустующие квартиры по ряду внешних признаков, таких как скопившаяся почта и рекламные листовки у двери, рассказал РИА Новости и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов. По его словам, такие детали являются для злоумышленников четким сигналом о длительном отсутствии хозяев.

Классика жанра — переполненный почтовый ящик: это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени, — отметил специалист.

Чтобы обезопасить жилье на время отъезда, Кирсанов рекомендует просить знакомых регулярно забирать корреспонденцию. Это поможет создать необходимый эффект присутствия людей в квартире и отпугнет потенциальных взломщиков. Также важно убирать любые рекламные буклеты, которые распространители часто оставляют в дверных проемах.

Дополнительной мерой предосторожности должен стать отказ от публикаций планов на отпуск в социальных сетях. Эксперты по безопасности советуют выкладывать фотографии из поездок после возвращения домой.

