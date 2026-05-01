01 мая 2026 в 12:30

В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Воры-домушники определяют пустующие квартиры по ряду внешних признаков, таких как скопившаяся почта и рекламные листовки у двери, рассказал РИА Новости и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов. По его словам, такие детали являются для злоумышленников четким сигналом о длительном отсутствии хозяев.

Классика жанра — переполненный почтовый ящик: это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени, — отметил специалист.

Чтобы обезопасить жилье на время отъезда, Кирсанов рекомендует просить знакомых регулярно забирать корреспонденцию. Это поможет создать необходимый эффект присутствия людей в квартире и отпугнет потенциальных взломщиков. Также важно убирать любые рекламные буклеты, которые распространители часто оставляют в дверных проемах.

Дополнительной мерой предосторожности должен стать отказ от публикаций планов на отпуск в социальных сетях. Эксперты по безопасности советуют выкладывать фотографии из поездок после возвращения домой.

До этого серб с российским гражданством Стефан Милованович совершил два дерзких ограбления в элитных районах Майами. Первой целью мужчины стала художественная галерея Galeries Bartoux Miami, а после серб присвоил бутылку коллекционного вина Monopole La Tache 1996 года.

Общество
воровство
Росгвардия
грабежи
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

