Министерство обороны РФ сообщило, что за последние семь дней подразделения Черноморского флота успешно поразили вражеские безэкипажные катера Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, уничтожено 14 единиц БЭК ВСУ.

Помимо этого, силами противовоздушной обороны было уничтожено 2628 беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали предприятие по сборке дронов-камикадзе «Рубака» в городе Полтава. Эти беспилотники использовались украинскими силами для нанесения ударов по территории Крыма и ряду других российских регионов. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

До этого военнослужащий с позывным Дрост рассказал, что юный морской пехотинец в ходе своей первой боевой задачи уничтожил украинский беспилотный аппарат Shark. 18-летний боец прибыл в подразделение недавно и прошел программу ускоренной подготовки.

Командир роты беспилотных систем с позывным Топаз также заявлял, что военнослужащие российской группировки «Север» с помощью FPV-дронов и артиллерии уничтожили группу украинских военных. Они пытались вклиниться в оборону ВС РФ на Сумском направлении.