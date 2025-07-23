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23 июля 2025 в 06:30

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер! Обриета (аубреция) — цветочный ковер, который называют шиловидным флоксом. Яркая почвопокровная обриета с розово-фиолетовыми соцветиями — настоящее украшение сада. Это многолетнее растение высотой 15–20 см, известное также как флокс шиловидный, образует плотные цветущие подушки и радует взгляд дважды за сезон: в мае — июне и с конца лета до заморозков.

Почему это идеальное растение для сада

  • Создает сказочный цветочный ковер без особого ухода
  • Быстро разрастается, но не агрессивна к соседям
  • Идеальна для альпийских горок, бордюров и склонов
  • Засухоустойчива и морозостойка

Особенности выращивания

  1. Любит солнечные места с легкой почвой
  2. Для пышности рекомендуется прищипывать побеги
  3. Отлично сочетается с иберисом и арабисом
  4. Естественно ограничивает рост в цветниках

Этот неприхотливый многолетник — прекрасный выбор для тех, кто хочет создать эффектный ландшафт с минимальными затратами времени и сил. А благодаря двум волнам цветения ваш сад будет выглядеть нарядно большую часть сезона!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который будет с вами круглый год! Украсит и сад, и дом.

цветы
многолетники
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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