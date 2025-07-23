Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер! Обриета (аубреция) — цветочный ковер, который называют шиловидным флоксом. Яркая почвопокровная обриета с розово-фиолетовыми соцветиями — настоящее украшение сада. Это многолетнее растение высотой 15–20 см, известное также как флокс шиловидный, образует плотные цветущие подушки и радует взгляд дважды за сезон: в мае — июне и с конца лета до заморозков.

Почему это идеальное растение для сада

Создает сказочный цветочный ковер без особого ухода

Быстро разрастается, но не агрессивна к соседям

Идеальна для альпийских горок, бордюров и склонов

Засухоустойчива и морозостойка

Особенности выращивания

Любит солнечные места с легкой почвой Для пышности рекомендуется прищипывать побеги Отлично сочетается с иберисом и арабисом Естественно ограничивает рост в цветниках

Этот неприхотливый многолетник — прекрасный выбор для тех, кто хочет создать эффектный ландшафт с минимальными затратами времени и сил. А благодаря двум волнам цветения ваш сад будет выглядеть нарядно большую часть сезона!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который будет с вами круглый год! Украсит и сад, и дом.