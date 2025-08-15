Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан Путин возложил цветы к памятнику «Героям АлСиба» в завершение поездки в Магадан

Президент РФ Владимир Путин, завершая свою поездку в Магадан, возложил цветы к памятнику «Героям АлСиба», сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что монумент отражает сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны.

На опубликованных кадрах видно, как Путин положил алые розы на памятник, отошел на несколько шагов, после чего посмотрел на монумент и поклонился. В это время на улице шел сильный дождь. Во время церемонии была исполнена композиция «Тишина» Льва Гурова.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе рабочей поездки в Магадан побывал на заводе «Омега-Си», который отвечает за переработку и рафинирование рыбного жира с дальнейшим производством капсулированной продукции. Главе государства показали производство компонента с высоким содержанием омега-3.

Кроме того, еще одним объектом посещения президента стал крупнейший в регионе спортивный комплекс «Президентский» с ледовой ареной, бассейнами и многофункциональными залами. Путин пообщался там с юными хоккеистами, а один из игроков показал ему свои умения.