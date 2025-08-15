Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 17:35

Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан

Путин возложил цветы к памятнику «Героям АлСиба» в завершение поездки в Магадан

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, завершая свою поездку в Магадан, возложил цветы к памятнику «Героям АлСиба», сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что монумент отражает сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны.

На опубликованных кадрах видно, как Путин положил алые розы на памятник, отошел на несколько шагов, после чего посмотрел на монумент и поклонился. В это время на улице шел сильный дождь. Во время церемонии была исполнена композиция «Тишина» Льва Гурова.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе рабочей поездки в Магадан побывал на заводе «Омега-Си», который отвечает за переработку и рафинирование рыбного жира с дальнейшим производством капсулированной продукции. Главе государства показали производство компонента с высоким содержанием омега-3.

Кроме того, еще одним объектом посещения президента стал крупнейший в регионе спортивный комплекс «Президентский» с ледовой ареной, бассейнами и многофункциональными залами. Путин пообщался там с юными хоккеистами, а один из игроков показал ему свои умения.

Россия
Владимир Путин
Магадан
поездки
цветы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не изгой»: в Совфеде высказались о разговоре Лукашенко с Трампом
Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве
Российский «Роллтон» подозревается в финансировании ВСУ
Реструктуризация долга: как изменить условия кредита?
Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа
Пламя охватило дом рядом с коттеджем короля эстрады
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину
Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал
Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение
«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту
Военкоры увидели знак в переброске бомбардировщиков на Аляску
Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан
Зеленского обвинили во лжи из-за слов о завершении конфликта на Украине
Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии
Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»
Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт
В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП
Проверка на прочность: как тестируют новые инженерные сети
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.