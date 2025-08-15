Путин посетил производство рыбного жира в Магадане

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Магаданской области Сергей Носов (слева) во время посещения завода «Омега-Си» в Магадане

Российский президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан побывал на заводе «Омега-Си», который отвечает за переработку и рафинирование рыбного жира с дальнейшим производством капсулированной продукции, передает пресс-служба Кремля. Главе государства показали производство компонента с высоким содержанием омега-3.

Это первый российский завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди. Предприятие соответствует международным требованиям качества для производства, — сказано в сообщении.

Еще одним объектом посещения президента стал крупнейший в регионе спортивный комплекс «Президентский» с ледовой ареной, бассейнами и многофункциональными залами. Глава государства пообщался там с юными хоккеистами, а один из игроков показал ему свои умения.

Ранее сообщалось, что Путин во время поездки в Магадан занимается другими государственными вопросами, в том числе подготовкой к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, так как его повестка дня весьма обширна. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, из Магадана глава государства отправится в Анкоридж.