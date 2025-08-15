Президент РФ Владимир Путин во время посещения спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский» в Магадане

Юный хоккеист показал Путину свои навыки в спорткомплексе «Президентский» Путин побывал в спорткомплексе «Президентский» в Магадане

Российский лидер Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан побывал в спорткомплексе «Президентский», который открывал в 2023 году по видеосвязи, передает пресс-служба Кремля. Глава государства пообщался с юными хоккеистами, а один из игроков показал ему свои умения.

Владимир Путин осмотрел универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», где пообщался с игроками детской хоккейной команды, — сказано в сообщении.

Также глава государства посетил завод «Омега-Си», занимающийся переработкой и рафинированием рыбного жира с дальнейшим производством капсулированной продукции с высоким содержанием омега-3. Речь идет о первом отечественном заводе, выпускающем реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря – сардины и сельди.

Ранее сообщалось, что Путин во время поездки в Магадан занимается другими государственными вопросами, в том числе подготовкой к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, так как его повестка дня весьма обширна. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, из Магадана глава государства отправится в Анкоридж.