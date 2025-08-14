Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Как превратить темный уголок сада в рай: тенелюбивые растения без хлопот

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тенистые зоны участка часто считают проблемой, но на самом деле это отличная возможность создать прохладный и живописный уголок. Правильно подобранные тенелюбивые растения будут радовать глаз и не потребуют сложного ухода.

Хоста — королева тени. Пышные кусты с крупными листьями разных форм и оттенков год от года становятся только красивее. Достаточно полива и редкого деления.

Папоротники придают саду атмосферу древнего леса. Они устойчивы к недостатку света и любят влажную почву.

Астильба украшает теневой участок пушистыми соцветиями белых, розовых или сиреневых оттенков. Цветёт долго и привлекает бабочек.

Бруннера весной радует небесно-голубыми цветками, а летом — крупными декоративными листьями. Образует плотные куртины и почти не требует ухода.

Морозник зацветает одним из первых, часто прямо из-под снега, и создаёт эффектный акцент в начале сезона.

Почвопокровные растения — барвинок или копытень — быстро закрывают пустоты под деревьями плотным ковром, вытесняя сорняки.

Медуница сахарная меняет цвет цветков с розового на синий и имеет листья с серебристыми пятнами, оставаясь неприхотливой.

Добавьте весенние эфемероиды — пролески и ветреницы. Они подарят яркие краски до распускания листвы на деревьях.

Тенистый сад — это не зона ограничений, а возможность создать оазис прохлады и спокойствия, который будет радовать долгие годы.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

растения
сады
огороды
участки
