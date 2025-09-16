Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:14

Смертельное ДТП в российском регионе унесло жизни нескольких человек

ГАИ Орловской области сообщила о гибели трех человек в аварии с автобусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на трассе М-2 «Крым» в Орловской области, сообщили в региональном главке МЧС и Госавтоинспекции. Инцидент со смертельным исходом произошел во вторник рано утром при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля.

По предварительной информации региональной ГАИ, водитель автомашины ВАЗ-2115 допустил выезд на полосу встречного движения. На 393-м километре автодороги он совершил лобовое столкновение с междугородним автобусом марки YUTONG.

Жертвами аварии стали все находившиеся в легковом транспортном средстве. Непосредственно на месте происшествия до прибытия медиков скончались водитель и двое его пассажиров.

На место трагедии незамедлительно выехали экстренные службы. Спасательные подразделения провели работы по деблокировке тел погибших, а психологи МЧС оказывали помощь очевидцам происшествия.

Ранее водитель Toyota Vitz совершил намеренный наезд на подростка-мотоциклиста, а затем протащил его по дороге в селе Смоленка Забайкальского края. Предполагается, что человек за рулем мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

