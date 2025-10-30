Автомобиль врезался в остекление торгового центра

Легковой автомобиль Chery влетел в ТЦ «Лайнер» в Новой Москве, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, инцидент произошел около 12:24 в Новых Ватутинках. На опубликованных на канале кадрах видно, как от удара разбилось внешнее остекление. По предварительной информации, никто не пострадал. К месту прибыли скорая и полиция. В ТЦ сообщили, что сейчас центр работает в штатном режиме.

Еще не убрали машину, но торговый центр работает,— сказано в сообщении.

Ранее в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля, в результате которого один человек погиб. В автобусе находились 18 детей, четверо из которых были госпитализированы.

До этого микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь. Микроавтобус следовал по маршруту Абакан — Кызыл. При проверке транспортного средства нарушений не обнаружили. Кроме того, тестирование водителя на содержание алкоголя в крови показало отрицательный результат.