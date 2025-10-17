Появились кадры мощного пожара на подмосковном производстве автомасел

Мощный пожар на производстве автомасел в Пушкино попал на видео, которое представило МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, огонь охватил чердачное помещение здания. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 2500 «квадратов».

В Пушкино горит чердачное помещение в производственном здании по производству и розливу автомобильных масел. На месте работают 69 сотрудников и 24 единицы техники МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

На представленных кадрах видно, как огромные столбы дыма вырываются из-под крыши здания. Также здесь можно заметить прибывшие пожарные машины и спасателей, которые занимаются ликвидацией огня.

Ранее крупный пожар начался в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании.

В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами, где пожар охватил площадь в 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП работали 19 спасателей и четыре единицы техники.