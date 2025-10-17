Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:15

Появились кадры мощного пожара на подмосковном производстве автомасел

Фото: t.me/mchs_official*

Мощный пожар на производстве автомасел в Пушкино попал на видео, которое представило МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, огонь охватил чердачное помещение здания. В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 2500 «квадратов».

В Пушкино горит чердачное помещение в производственном здании по производству и розливу автомобильных масел. На месте работают 69 сотрудников и 24 единицы техники МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

На представленных кадрах видно, как огромные столбы дыма вырываются из-под крыши здания. Также здесь можно заметить прибывшие пожарные машины и спасателей, которые занимаются ликвидацией огня.

Ранее крупный пожар начался в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании.

В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами, где пожар охватил площадь в 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП работали 19 спасателей и четыре единицы техники.

МЧС РФ
пожары
производства
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уфолог предположил, как НЛО мог похитить семью Усольцевых
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.