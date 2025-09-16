Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:05

Над сыном Паши Техника совершили обряд

Карицкая сообщила о крещении сына от Паши Техника в храме, где отпевали рэпера

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Шестилетнего сына рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ивана крестили в храме Петра и Павла в Лефортово — в этом же храме проходило отпевание музыканта, сообщила бывшая жена артиста Ева Карицкая в Telegram-канале. Она также опубликовала несколько снимков, сделанных уже после таинства, на одном из которых, вероятно, позирует с крестной матерью Ивана.

Ну что ж, крестили Ивана, — написала Карицкая.

Ранее Карицкая опубликовала фотографии с Техником в день его рождения. Она отметила, что 1 июля артисту мог бы исполниться 41 год. Блогер призналась, что каждый день дается ей с болью и слезами и что мысль о временности земной жизни помогает держаться. Она подчеркнула, что память и любовь к Ивлеву останутся навсегда.

До этого экс-супруга музыканта сообщала, что он умер из-за неправильно подобранных «черными прокапщиками» препаратов. По ее словам, в последние дни жизни к музыканту приходили неквалифицированные специалисты, которые не могли оценить состояние рэпера, что впоследствии привело к его смерти.

