16 сентября 2025 в 11:17

В Минфине США предложили новые санкции против России

Бессент: украинский конфликт закончится за 90 дней за счет пошлин ЕС на нефть РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторичные пошлины ЕС против государств, приобретающих российскую нефть, могут поспособствовать завершению украинского конфликта за 60–90 дней, считает глава Минфина США Скотт Бессент. В интервью агентствам Reuters и Bloomberg он заявил, что Вашингтон будет обсуждать со странами Европы санкции против компаний РФ.

Если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней, — уверен Бессент.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что страны Евросоюза могут полностью отказаться от российской нефти не раньше 2027 года. По информации издания, требование президента США Дональда Трампа по энергоносителям из РФ создает рычаги давления на Венгрию и Словакию, которые активно закупают топливо у Москвы.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил о намерении ввести жесткие санкции против России при согласии всех стран НАТО отказаться от российской нефти. Он также предложил ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100% в надежде, что это поможет в урегулировании украинского конфликта.

