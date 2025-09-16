Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:59

Стало известно, когда страны ЕС могут отказаться от российской нефти

Politico: страны ЕС могут отказаться от российской нефти не раньше 2027 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Евросоюза могут полностью отказаться от российской нефти не раньше 2027 года, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. По информации издания, требование президента США Дональда Трампа по энергоносителям из РФ создает рычаги давления на Венгрию и Словакию, которые активно закупают топливо у Москвы.

Блок (Евросоюз. — NEWS.ru) вряд ли сдвинет дату отказа [от российской нефти] раньше 2027 года, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими. Глава государства указал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

В свою очередь специалист по американским и европейским исследованиям Вроцлавского университета Кароль Шульц отметил, что Трамп создал ситуацию, в которой Европейский союз оказался прижат к стене. По его мнению, лидер передал ЕС ответственность за введение новых санкций против России. При этом американский лидер заявлял о намерении ввести жесткие санкции против РФ при согласии всех стран НАТО отказаться от российской нефти.

Евросоюз
США
Дональд Трамп
Россия
нефть
