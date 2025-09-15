Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 17:43

В Польше разоблачили Трампа, который прижал ЕС к стене

Политолог Шульц: Трамп передал ЕС ответственность за новые санкции против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп создал ситуацию, в которой Европейский союз оказался прижат к стене, заявил специалист по американским и европейским исследованиям Вроцлавского университета Кароль Шульц в интервью Wirtualna Polska. По его мнению, лидер передал ЕС ответственность за введение новых санкций против России.

Моя первая мысль: он сделал это, чтобы снять с себя необходимость принимать решения. Он просто переложил бремя на Европу, — подчеркнул политолог.

Шульц добавил, что Трамп сделал смелый шаг, чтобы мяч был на стороне ЕС. Однако вместе с тем политолог назвал поступок главы США циничным на фоне перекладывания бремени на Европу.

Эксперт также подчеркнул, что Трамп своим заявлением заставил страны НАТО действовать в соответствии с его требованиями. Ранее американский лидер заявил о намерении ввести «серьезные санкции» против России, но только после того, как все члены НАТО предпримут аналогичные меры. Кроме того, он призвал европейских союзников прекратить закупки российской нефти.

Ранее Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими. Президент США указал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

