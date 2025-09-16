Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:17

Ушел из жизни ветеран ВОВ, освобождавший Украину от нацизма

Ветеран ВОВ Турыгин скончался на 98-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Турыгин умер в Великом Новгороде на 98-м году жизни, сообщила мэрия города. В заявлении отмечается, что администрация выражает глубокие соболезнования его семье и близким. Турыгин был призван в Красную армию в 1944 году в возрасте 17 лет. После прохождения обучения в Пятигорском танковом училище в качестве командира танкового орудия он участвовал в освобождении Украины и Польши.

Администрация Великого Новгорода <…> выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким почетного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Виктора Михайловича Турыгина, который ушел из жизни 15 сентября 2025 года на 98-м году жизни, — говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ сообщил о смерти Вадима Разумовского, который до этого служил чрезвычайным и полномочным послом. Ему было 68 лет. Он скончался после длительной и тяжелой болезни.

Кроме этого, в областном клубе имени Валерия Грушина сообщили, что на 69-м году жизни скончался известный советский и российский бард, архивист и организатор авторской песни Александр Жаров. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с Жаровым прошло 10 сентября 2025 года.

Также в Национальном театре Карелии сообщили, что 11 сентября скончалась заслуженная артистка России Виено Микшиева. Ей было 88 лет. Театр выразил соболезнования семье и близким, о дате и месте прощания будет сообщено позже.

