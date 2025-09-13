Празднование Дня города в Москве
13 сентября 2025 в 23:37

Умер известный советский и российский бард

Ушел из жизни известный самарский бард Александр Жаров

На 69-м году жизни скончался известный советский и российский бард, архивист и организатор движения авторской песни Александр Жаров, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Александр Жаров ушел из жизни 7 сентября, прощание с ним состоялось 10 сентября 2025 года.

Он был ключевой фигурой в культурной жизни Новокуйбышевска на протяжении более четырех десятилетий. Его репертуар насчитывал около 400 песен, а главным делом жизни стало воспитание новых поколений бардов. С 1985 года он ежегодно проводил летний бард-лагерь на волжском острове Грязи, а также организовывал городские конкурсы и слеты.

Друзья и близкие запомнят Александра Васильевича как сильного, отзывчивого, доброго человека с большим сердцем, — говорится в сообщении объединения.

Ранее на 80-м году жизни скончался бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи. Член комитета ветеранов команды и экс-футболист Александр Мирзоян отметил, что у него были проблемы со здоровьем.

