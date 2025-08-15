Продюсер рассказал, как Цой убил классическую бардовскую традицию

Советский рок-музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой сделал революцию в бардовской музыке, заявил в беседе с ТАСС продюсер и музыкальный журналист Александр Кушнир. По его словам, у наставников Цоя были ориентиры на западных музыкантов, но он смог создать собственный рок-стиль.

Цой фактически убил классическую бардовскую традицию времен Булата Окуджавы, Александра Галича и Владимира Высоцкого, одной только песней «Алюминиевые огурцы» он сделал новую психоделическую революцию. Виктор самостоятельно создал целую субкультуру, – сказал Кушнир.

Виктор Цой родился в Ленинграде в 1962 году, погиб в автокатастрофе на трассе Талси — Слока в Латвии 15 августа 1990 года. Похоронен на Богословском кладбище в Петербурге. Известен как лидер группы «Кино» и автор песен «Хочу перемен!», «Дальше действовать будем мы», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и других.

Ранее рок-музыкант Сергей Галанин заявил, что лидер группы «Кино» стал популярным благодаря простым и символичным текстам, которые были понятны абсолютно каждому. Он отметил, что в России есть огромное число талантливых людей, но им не удается обрести мировую славу, которая была у Цоя.