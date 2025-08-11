Умер легендарный бард

Лидер бардовского движения в Алтайском крае и юрист Олег Пронин скончался на 65-м году жизни в Барнауле, сообщила министр культуры региона Елена Безрукова в соцсети «ВКонтакте». Причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь.

Невозможно поверить теперь в этот мир без Олега Пронина, но теперь он будет смотреть на нас оттуда, из-за черты, где, дай Бог, ему будет легко и не больно, — отметила Безрукова.

На Алтае Пронина знали как исполнителя авторской песни. Он занимался музыкой около сорока лет, был организатором многочисленных фестивалей бардов. Недавно бард предложил создать в Барнауле центр для музыкантов, где можно было бы проводить репетиции и концерты.

Ранее в возрасте 63 лет ушел из жизни театральный режиссер Юрий Бутусов. Причины смерти культурного деятеля неизвестны. Бутусов возглавлял театр имени Ленсовета в Петербурге, а затем — театр имени Вахтангова в Москве. Среди его заметных работ — «Чайка», «Макбет. Кино.», «Король Лир», «Отелло».

До этого стало известно о смерти советского и казахстанского режиссера-документалиста Анатолия Мищенко. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. За годы жизни выпустил более 80 кинокартин, вошедших в золотой фонд отечественного киноискусства. Он известен благодаря фильмам «Большой Капчагай» и «Добро пожаловать в Алма-Ату!»