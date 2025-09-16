Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025

Зимний рассольник в банке: ваша палочка-выручалочка для супа

Заготовка для супа на зиму: пошаговый рецепт рассольника Заготовка для супа на зиму: пошаговый рецепт рассольника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для создания этой полезной заготовки вам потребуются: перловая крупа (200 г), свежие огурцы (1 кг), морковь (500 г), репчатый лук (500 г), помидоры (500 г), сладкий перец (500 г), питьевая вода (150 мл), чеснок (3 дольки), сахарный песок (2 ст. л.), каменная соль (1 ст. л.), растительное масло (50 мл), столовый уксус (50 мл), лавровый лист (2 шт.).

Начните с подготовки крупы: тщательно промойте перловку и оставьте в холодной воде на 60 минут. После слейте жидкость, повторно промойте зерна, вновь залейте водой и варите на медленном огне 20 минут до неполной готовности. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь лишней влаге и пересыпьте в просторную емкость.

Очищенную морковь измельчите на крупной терке и соедините с крупой. Лук освободите от шелухи, измельчите аккуратными кубиками и соедините к остальным продуктам. Свежие огурцы нарежьте мелким кубиком, предварительно удалив плодоножки, и добавьте в общую емкость. Из перца извлеките семена и разделите мякоть на аккуратные ломтики. Томаты и чеснок измельчите удобным способом.

Влейте жидкость, всыпьте сыпучие ингредиенты, доведите до кипения, уменьшите нагрев и томите под крышкой 15 минут. Далее добавьте растительное масло, проварите 5 минут, добавьте лавровый лист и уксус, готовьте еще 5 минут после закипания.

Горячий овощной микс с крупой расфасуйте по обработанным высокой температурой емкостям, закройте герметичными крышками, переверните и укутайте теплым покрывалом до полного охлаждения. Храните кулинарную заготовку в условиях прохладной кладовой или погребе.

Ранее мы поделились рецептом невероятно вкусного заливного пирога с капустой.

домашние заготовки
рецепты
супы
перловка
еда
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
