В Китае создали систему противолодочной обороны на базе ИИ

Развитие искусственного интеллекта резко снижает шансы на выживание подводных лодок в военно-морских конфликтах, сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование китайских ученых. По данным издания, новая система противолодочной обороны на базе ИИ позволяет выследить даже самые тихие субмарины, шанс на спасение составляет всего 5%.

ИИ-система собирает данные с подводных датчиков, гидроакустических буев и радаров, информацию о температуре и солености воды. После этого нейросеть решает, как настроить оборудование и реагировать на попытку подводной лодки уйти, посылая ложные сигналы, становясь бесшумной или двигаясь зигзагом.

В компьютерном моделировании ИИ-система отслеживала противника примерно в 95% случаев. По мнению авторов проекта, эпоха «невидимых» субмарин, которые долгое время были краеугольным камнем военного сдерживания, может подойти к концу.

Ранее американские аналитики заявили, что вооруженная гиперзвуковыми ракетами «Циркон» атомная подлодка «Пермь» стала ключевым фактором доминирования России в Арктике. По словам обозревателя Брэндона Вайхерта, гиперзвуковая скорость и маневренность делают перехват «Цирконов» практически невозможным.