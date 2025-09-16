Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:05

Психолог раскрыла, кто чаще всего страдает от анорексии

Психолог Сальникова: анорексией чаще всего болеют девочки подросткового возраста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

От анорексии чаще всего страдают девочки в возрасте от 12 до 18 лет, а также матери после декретного отпуска, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Это заболевание также нередко встречается среди тех, кто склонен к повышенному перфекционизму.

Желание доводить все до идеального результата и контролировать перекладывается на внешность, а потом возникают серьезные проблемы, — предупредила Сальникова.

У матерей анорексия может стать последствием послеродовой депрессии или кардинальной смены образа жизни, допустила врач. Она отметила, что от этого заболевания невозможно быстро избавиться — лечение требует времени, профессиональной помощи и поддержки близких.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что детское ожирение, помимо проблем со здоровьем, наносит психологический вред. По его словам, оно также разрушает эндокринную и гормональную системы.

