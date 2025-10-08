Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты На Бали скончалась 27-летняя девушка, которая ела только фрукты

Гражданка Польши по имени Каролина Кшижак умерла на Бали от истощения, передает Mirror. Девушка, по данным издания, в течение нескольких месяцев питалась исключительно фруктами. К моменту смерти ее вес составлял менее 23 кг.

Известно, что 27-летняя девушка увлекалась йогой и веганством, а позже полностью отказалась от термически обработанной пищи, перейдя на сыроедение. В 2024 году она переехала на Бали, поскольку ассоциировала остров со здоровым образом жизни и натуральными продуктами.

Однако после смены рациона состояние девушки начало резко ухудшаться. Сотрудники отеля рассказали, что Каролина выглядела крайне истощенной, почти не могла ходить и категорически не соглашалась обратиться к врачам. Тело женщины обнаружили в номере.

Ранее психолог Дарья Сальникова рассказала, что от анорексии чаще всего страдают девочки 12–18 лет и женщины после декретного отпуска. По ее словам, болезнь нередко развивается у людей с выраженным перфекционизмом. Стремление к идеалу и тотальный контроль со временем переходят на внешность. У матерей расстройство может быть связано с послеродовой депрессией.