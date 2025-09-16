Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 17:44

Психолог назвала неочевидные факторы развития анорексии

Психолог Сальникова: перфекционизм может привести к развитию анорексии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перфекционизм, отсутствие гибкого и критического мышления, а также стресс могут привести к развитию анорексии, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что это заболевание нередко встречается у запутавшихся в себе девушек, которые хотят почувствовать хоть какой-то контроль над своей жизнью.

Как дружить с мальчиками? Как дружить в компаниях с девочками, когда только начинаются отношения? Куда поступать? Как взаимодействовать с родителями, когда ты меняешься? Непонятно. Анорексия — это понятный, достижимый путь, который девочка может контролировать. Если в жизни хаос, то есть то, что под контролем, — пояснила Сальникова.

Специалист предупредила, что анорексия чревата гормональными сбоями и депрессией. Заболевание также зачастую приводит к сонливости, плаксивости и истеричности.

Ранее Сальникова заявила, что от анорексии чаще всего страдают девочки в возрасте от 12 до 18 лет, а также матери после декретного отпуска. У женщин эта болезнь может стать следствием послеродовой депрессии или кардинальной смены образа жизни.

