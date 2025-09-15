Диетолог предупредил о неочевидной опасности детского ожирения

Детское ожирение, помимо проблем со здоровьем, наносит психологический вред, заявил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, переданным «Радио 1», оно также разрушает эндокринную и гормональную системы.

Такие дети часто оказываются изгоями, они порицаются родителями в том числе. Все начинается с пирожка, конфетки, которые запрещают, а ребенок считывает это как нелюбовь, — объяснил эксперт.

По словам врача, ожирение у детей негативно влияет на развитие сердечно-сосудистой системы, мозга и когнитивных способностей. Он подчеркнул, что при работе с детским ожирением нужно проявлять осторожность, поскольку любое стрессовое воздействие может привести к сопротивлению, срыву и ухудшению ситуации.

Ранее депутаты Госдумы предложили включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Они рекомендовали Минздраву вести учет пациентов с таким диагнозом и диспансерное наблюдение за ними.