В Белоруссии раскрыли последствия милитаризации Польши

Милитаризация Польши и стран Прибалтики создает прямые военные угрозы для Союзного государства, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко на открытии третьей сессии палаты представителей Нацсобрания РБ. Он подчеркнул, что белорусские депутаты продолжают выступать за мир, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Мы видим, что творится на белорусских границах, да и в целом Европейском регионе. Идет широкомасштабный процесс милитаризации, а наши непосредственные соседи, Польша и страны Балтии, целенаправленно превращаются в плацдарм НАТО. Все это создает прямые угрозы в военной сфере как для Беларуси, так и для Союзного государства, — отметил спикер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не имеет отношения к беспилотным летательным аппаратам, которые залетают на территорию Литвы и Польши. Он подчеркнул, что Минск в подобных случаях «не воет», как его соседи, а «спокойно реагирует по соответствующим линиям». Как передает БелТА, Лукашенко отметил, что Польша и Литва «взвыли» несмотря на то, что половину беспилотников успешно сбили белорусские силы противовоздушной обороны, затратив при этом огромные средства.

До этого Лукашенко заявил, что недружественная политика Запада по отношению к России и Белоруссии превращается в открытую агрессию. Он привел в пример минирование границ республики со стороны Польши и стран Прибалтики. Белорусский лидер отметил, что такие действия не укрепляют региональную безопасность, а лишь подтверждают длительную недружелюбную позицию западных стран.