Автор книги с призывами к экстремизму стал фигурантам уголовного дела В Подмосковье пройдет суд против 45-летней писательницы за призыв к экстремизму

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы региона, информирует пресс-служба ведомства. Женщину обвиняют в создании и издании книги, содержащей призывы к разжиганию ненависти в отношении традиционных религий и экстремизму.

Следствие установило, что с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая, действуя под псевдонимом Алена Полынь, написала произведение под названием «Мое имя Полынь». По версии правоохранителей, содержание книги направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных конфессий, а также содержит угрозы и призывы к насилию в отношении верующих.

После создания книги женщина обратилась в издательство, которое выпустило произведение тиражом около 200 экземпляров. Книги затем поступили в продажу на одном из популярных маркетплейсов.

Согласно заключению комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, литературное произведение содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Сама писательница свою вину не признала.

