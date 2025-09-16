Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 12:56

Автор книги с призывами к экстремизму стал фигурантам уголовного дела

В Подмосковье пройдет суд против 45-летней писательницы за призыв к экстремизму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы региона, информирует пресс-служба ведомства. Женщину обвиняют в создании и издании книги, содержащей призывы к разжиганию ненависти в отношении традиционных религий и экстремизму.

Следствие установило, что с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая, действуя под псевдонимом Алена Полынь, написала произведение под названием «Мое имя Полынь». По версии правоохранителей, содержание книги направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных конфессий, а также содержит угрозы и призывы к насилию в отношении верующих.

После создания книги женщина обратилась в издательство, которое выпустило произведение тиражом около 200 экземпляров. Книги затем поступили в продажу на одном из популярных маркетплейсов.

Согласно заключению комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, литературное произведение содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Сама писательница свою вину не признала.

Ранее житель Саратовской области стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Причиной стало разжигание ненависти к дальнобойщикам в соцсетях.

