07 октября 2025 в 14:18

Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров на брифинге по актуальной международной повестке и вопросам сотрудничества РФ со странами ближнего зарубежья. По словам сенатора, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Москва никогда не давала резких оценок тем или иным высказываниям Баку.

Мы помним нашу дружбу. Она сейчас будет, я вас уверяю. Мы спокойно ждем, и думаю, что рано или поздно отношения восстановятся. Мы все равно обречены быть соседями. Причем у нас на самом деле много общего. И в России живет очень много азербайджанцев. И много русских живет в Баку. Я думаю, что все эти отношения нормализуются, — отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. По данным пресс-службы азербайджанского лидера, главы государств рассмотрели вопросы, связанные с развитием отношений Баку и Москвы и текущим состоянием диалога между двумя странами.

Владимир Джабаров
Россия
Азербайджан
Совфед
