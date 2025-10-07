Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез

Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез

Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез

Символические обряды — от разламывания караваев до запрета на улыбки — это неотъемлемая часть традиционного бракосочетания. Считается, что соблюдение древних ритуалов сулит молодоженам крепкий и счастливый брак. Поэтому и по сей день жители разных уголков Земли организовывают праздники в соответствии со старыми поверьями. О самых необычных свадебных традициях разных стран мира читайте в материале NEWS.ru.

Традиции Азии: от плача невесты до избиения жениха

Начнем со свадебных обрядов и традиций Азии. Восточные страны могут похвастаться разнообразием ритуалов. Причем далеко не все они подслащивают торжественное вступление в брак.

Традиции на свадьбы в Китае

Свадебные традиции народа туцзя на первый взгляд кажутся достаточно мрачными. За месяц до торжества невеста начинает плакать каждый день, причем рыдать нужно минимум час. По истечении некоторого времени к невесте присоединяется ее мать, а потом и бабушка. Таким образом, слезами заходятся все женщины семьи. Существует несколько версий, объясняющих эту необычную традицию свадьбы. Первая гласит, что ритуальный плач является выражением бурных эмоций и даже радости. Вторая — что обряд отсылает к периоду Сражающихся царств Китая, когда женщины скорбели во время брачного торжества.

Свадьбы в Южной Корее

Южнокорейским женихам тоже приходится несладко. Необычные свадьбы в Южной Корее не обходятся без избиений. Перед началом обряда с жениха снимают обувь. Затем ему связывают ноги, а самого его избивают палками и иногда сушеной рыбой. Считается, что так можно проверить жениха на прочность перед вступлением в брак.

Японские свадебные традиции

Свадебные традиции и обычаи Японии символизируют очищение жениха и невесты перед вступлением в брак. Молодожены обязательно моют руки и полощут рты, очищаясь как физически, так и духовно.

Традиционная японская свадебная пара перед святилищем Камигамо, Киото, Япония Фото: Klaus-Werner Friedrich/imagebroker.com/Global Look Press

Африканские обычаи: тяжелые украшения и ритуальные танцы

Возможно, самые необычные свадьбы в мире играют в Африке. Местные традиции точно удивят человека, выросшего в славянской культуре.

Свадебные традиции в Кении

Если в Китае к браку готовятся с подчеркнутой эмоциональностью, то в Кении на выражение эмоций накладывают табу. В течение всего торжества молодожены должны сохранять непроницаемое спокойствие. Если они посмеют улыбнуться, их сочтут легкомысленными и не воспринимающими брачное торжество всерьез.

Свадьбы в Конго

Необычные свадьбы играют и в Конго. Там отец невесты обязательно плюет дочери в лицо. Таким образом он благословляет ее на счастливую безбедную жизнь.

Европейский фольклор: шотландское чернение и немецкое битье посуды

Свадебные обряды и традиции Европы тоже умеют удивлять. В перечень любопытных ритуалов вошло буквальное связывание узами брака, обливание помоями и не только.

Свадьбы в Шотландии

Шотландским невестам приходится нелегко: их по традиции обливают грязью и помоями. Этот ритуал известен как «чернение невесты». Считается, что после такого «развлечения» неурядицы замужней жизни покажутся женщине пустяком.

Немецкие свадебные традиции

В Германии тоже умеют повеселиться. Накануне торжества члены семьи и друзья собираются в доме невесты и устраивают погром. Бьют они фарфоровую посуду. После этого жених и невеста вместе убирают осколки — так они якобы доказывают, что готовы сообща преодолевать любые трудности.

Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свадебные обряды в Ирландии

В Ирландии молодоженов буквально связывают узами брака. Жених и невеста берутся за руки: правая — в правой, левая — в левой, образуя бесконечность. После этого гости обвязывают запястья молодых веревкой. Она символизирует долговечность и прочность союза.

Обряды на свадьбу в Греции

Греческим женихам повезло больше южнокорейских. Их не бьют палками, а, напротив, всячески обхаживают. Так, им запрещается самостоятельно готовиться к торжеству. Все детали образа — от носков до одеколона — на них надевают или наносят друзья и близкие.

Славянские обряды: выкуп, каравай и снятие фаты

Говоря о свадебных традициях разных стран, нельзя не вспомнить славянские обряды. Многие из них практикуются и по сей день, а вот истинное значение ритуалов известно не всем.

Вот некоторые распространенные славянские обряды:

выкуп невесты — древний ритуал, в котором жених с друзьями проходит веселые испытания и конкурсы, чтобы «выкупить» невесту у ее родственников;

каравай — символ достатка и благополучия, который молодожены разламывают и угощают им друг друга в зарок сытной и крепкой семейной жизни;

снятие фаты — завершающий ритуал, символизирующий переход девушки в замужество.

Другие славянские обряды включают осыпание зерном для плодородия, плетение и пускание венков по воде, ритуальное омовение невесты на девичнике и другие символические действия, отражающие переход девушки в новую семью и защиту от злых духов.

Свадебный каравай Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Еще немного о свадебных традициях

Конечно, это описание не охватывает все самые необычные свадьбы в мире. Поэтому напоследок стоит рассказать еще о парочке вызывающих любопытство ритуалов.

Необычные традиции и обычаи на татарской свадьбе

В Татарстане традиционные свадьбы сопровождаются ритуальным переселением невесты в дом жениха. На пороге стелят пышный ковер или шкуру, символизирующие теплый прием. Далее выносятся хлеб, мед и тарелка с мукой. Считается, что, окунув руки в муку, невеста притягивает в дом благополучие. После этого женщина вступает в права жены и начинает хозяйничать: вешает новые шторы, покрывает столы скатертями и другими способами хвастается приданым.

Индийские свадебные традиции

В Индии женихам также приходится платить выкуп — за собственную обувь. Перед входом в зал бракосочетания принято разуваться. Как только жених снимает ботинки, родственницы невесты крадут их. Чтобы снова обуться, мужчине приходится платить большую дань.

Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез Фото: Shutterstock/FOTODOM

Камбоджа

В Камбодже жених и невеста символически прощаются с прошлым, отрезая по паре прядей волос. Этот ритуал также символизирует образование молодой семьи.

Мы перечислили любопытные свадебные традиции, практикуемые в разных уголках мира. Несмотря на все различия, смысл у них единый — благословить молодоженов на долгую и счастливую семейную жизнь.

Ранее мы рассказали, к чему снится свадьба близкой подруги.