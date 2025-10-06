Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:08

Диетолог назвала вызывающие выпадение волос напитки

Диетолог Гамильтон предупредила о влиянии лимонадов и алкоголя на облысение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Определенные напитки, включая газировку, способны значительно ускорить процесс выпадения волос, заявила диетолог Ви Джей Гамильтон в беседе с Daily Mail. Специалист выделила лимонады и алкоголь как два основных продукта, которые негативно влияют на состояние волосяного покрова.

По словам эксперта, особенно опасны для здоровья волос сладкие газированные напитки. Она предупредила, что регулярное потребление более 11 банок в неделю вызывает системное воспаление в организме, которое затрагивает и волосяные фолликулы.

Вторым разрушительным фактором диетолог назвала алкогольную продукцию. Спиртные напитки приводят к общему обезвоживанию организма и нарушают нормальное кровоснабжение кожи головы. Постоянное чрезмерное употребление алкоголя делает волосы значительно тоньше и запускает процесс их активной потери, добавила специалист.

Ранее косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что уход за кожей народными средствами может привести к тяжелому отеку. По ее словам, натуральные ингредиенты, такие как эфирные масла, маски из яиц или меда, а также травяные настои являются аллергенами.

алкоголь
лимонады
облысение
здоровье
диетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Коротко о приоритетах»: какие теракты удается предотвратить в России?
Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.