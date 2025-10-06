Диетолог назвала вызывающие выпадение волос напитки Диетолог Гамильтон предупредила о влиянии лимонадов и алкоголя на облысение

Определенные напитки, включая газировку, способны значительно ускорить процесс выпадения волос, заявила диетолог Ви Джей Гамильтон в беседе с Daily Mail. Специалист выделила лимонады и алкоголь как два основных продукта, которые негативно влияют на состояние волосяного покрова.

По словам эксперта, особенно опасны для здоровья волос сладкие газированные напитки. Она предупредила, что регулярное потребление более 11 банок в неделю вызывает системное воспаление в организме, которое затрагивает и волосяные фолликулы.

Вторым разрушительным фактором диетолог назвала алкогольную продукцию. Спиртные напитки приводят к общему обезвоживанию организма и нарушают нормальное кровоснабжение кожи головы. Постоянное чрезмерное употребление алкоголя делает волосы значительно тоньше и запускает процесс их активной потери, добавила специалист.

