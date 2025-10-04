Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 10:27

У руля Японии впервые в истории может встать женщина

Reuters: в Японии женщина впервые может возглавить кабмин

Санаэ Такаити, Санаэ Такаити, Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала нового председателя — 64-летнюю Санаэ Такаити, сообщает Reuters. Если ее утвердит парламент, то она займет пост премьер-министра страны, став первой женщиной в истории Японии, возглавившей правительство.

Досрочные выборы руководства партии были проведены в связи с отставкой предыдущего председателя ЛДПЯ и действующего премьер-министра. Свое решение он объяснил необходимостью предотвращения раскола в партийных рядах. Бывший премьер также отметил, что не планировал оставлять должность до завершения переговоров по торговому соглашению с администрацией Соединенных Штатов.

Ранее Япония ввела ограничительные меры в отношении 52 российских организаций и 10 граждан РФ. В санкционный список также включены три организации из Белоруссии. Среди подвергшихся ограничениям российских структур значатся международный детский центр «Артек», фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с его президентом Аймани Кадыровой, а также «Движение первых».

До этого японский МИД скорректировал рекомендации для граждан, планирующих поездки в Россию. Вместо полного запрета теперь допускаются визиты при наличии «неизбежной необходимости». Власти отметили, что посещение большинства регионов России возможно при условии соблюдения мер безопасности.

Япония
политика
женщины
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Западный журналист пошутил после слов Путина о дронах и НЛО
Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди
Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, обострение заболеваний, боли
Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге
Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни
В Британии дали неожиданную оценку выступлению Путина на «Валдае»
Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг
В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам
Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября
Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях
Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам
Сенатор заявил, что европейские лидеры попали в «антироссийское болото»
«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов
Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки
Бойцы ВСУ устроили «пиар-акцию» и попали в плен
«Баланс смещается»: на Западе вынесли ВСУ неутешительный вердикт
В Совфеде разъяснили вопрос изъятия пустующих квартир
«Со смыслом»: популярный американский рэпер оценил русскую кухню
Власти раскрыли число погибших жителей Белгородской области в сентябре
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.