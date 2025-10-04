У руля Японии впервые в истории может встать женщина

Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала нового председателя — 64-летнюю Санаэ Такаити, сообщает Reuters. Если ее утвердит парламент, то она займет пост премьер-министра страны, став первой женщиной в истории Японии, возглавившей правительство.

Досрочные выборы руководства партии были проведены в связи с отставкой предыдущего председателя ЛДПЯ и действующего премьер-министра. Свое решение он объяснил необходимостью предотвращения раскола в партийных рядах. Бывший премьер также отметил, что не планировал оставлять должность до завершения переговоров по торговому соглашению с администрацией Соединенных Штатов.

Ранее Япония ввела ограничительные меры в отношении 52 российских организаций и 10 граждан РФ. В санкционный список также включены три организации из Белоруссии. Среди подвергшихся ограничениям российских структур значатся международный детский центр «Артек», фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с его президентом Аймани Кадыровой, а также «Движение первых».

До этого японский МИД скорректировал рекомендации для граждан, планирующих поездки в Россию. Вместо полного запрета теперь допускаются визиты при наличии «неизбежной необходимости». Власти отметили, что посещение большинства регионов России возможно при условии соблюдения мер безопасности.