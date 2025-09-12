Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию МИД Японии разрешил поездки в Россию при необходимости

МИД Японии обновил рекомендации по поездкам в Россию, сместив акцент с полного запрета на возможность поездок при «неизбежной необходимости», сообщает РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Есимаса Хаяси подчеркнул, что при соблюдении мер безопасности и постоянном контакте с консульством поездки в большинство регионов России допустимы.

В отличие от неопределенной ситуации, существовавшей на момент первоначального объявления рекомендаций о прекращении поездок, сейчас, за исключением некоторых районов, общая обстановка в России развивается относительно стабильно, — сказал Есимаса Хаяси.

Под «неизбежными обстоятельствами» подразумеваются гуманитарные цели, учебы, поездки с целью бизнеса, научной или образовательной деятельности, художественного и культурного обмена. Третий из четырех уровней опасности для поездок в большинство регионов России МИД Японии установил в марте 2022 года. Для граничащих с Украиной регионов действует максимальный уровень.

Ранее Есимаса Хаяси объявил о закрытии всех шести центров технической поддержки реформ в России. По его словам, это связано с изменениями в политической обстановке и развитием российско-японских отношений.