Сонник: свадьба подруги и ее скрытые смыслы для вашей судьбы

К чему снится свадьба подруги?

Сон о свадьбе подруги многогранен. Иногда сон предвещает материальные блага или необходимость поддержать близкого.

Для женщин он часто символизирует новые возможности: для незамужних — скорые перемены в личной жизни или судьбоносную встречу, для замужних — период самоанализа и поиска гармонии.

Для мужчины такое сновидение — знак, что родные нуждаются в его защите или совете.

Варианты сюжетов разнообразны:

веселое торжество сулит радостные события;

скучное — мелкие неприятности;

если подруга в белом платье — ждите выяснения отношений;

если вы выступаете свидетелем — к новому знакомству.

Помните: детали сна меняют его смысл. Например, богатый праздник предрекает счастье, а черное платье невесты — выход из сложной ситуации.

