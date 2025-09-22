Сонник: свадьба подруги и ее скрытые смыслы для вашей судьбы

Сон о свадьбе подруги многогранен. Иногда сон предвещает материальные блага или необходимость поддержать близкого.
Для женщин он часто символизирует новые возможности: для незамужних — скорые перемены в личной жизни или судьбоносную встречу, для замужних — период самоанализа и поиска гармонии.
Для мужчины такое сновидение — знак, что родные нуждаются в его защите или совете.
Варианты сюжетов разнообразны:
веселое торжество сулит радостные события;
скучное — мелкие неприятности;
если подруга в белом платье — ждите выяснения отношений;
если вы выступаете свидетелем — к новому знакомству.
Помните: детали сна меняют его смысл. Например, богатый праздник предрекает счастье, а черное платье невесты — выход из сложной ситуации.
