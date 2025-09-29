Какая годовщина свадьбы называется медной? Что подарить на льняную свадьбу?

Годовщины свадьбы отличаются необычными названиями по годам, которые используются на протяжении многих веков. Каждый год совместной жизни имеет наименование, связанное с материалами, различными по прочности или иным характеристикам: камнями, тканями, металлами или породами дерева. Супруги, которые много лет прожили друг с другом, широко отмечают только знаковые даты, однако каждая годовщина свадьбы имеет свои традиции. Если вы решили регулярно поздравлять своих друзей или родственников, то в помощь вам краткий гид по свадебным датам.

Начало семейной жизни: 1-я и 2-я годовщины свадьбы

Прежде всего отметим, что сам день бракосочетания тоже имеет особое название — зеленая свадьба. Как его отмечать, молодожены выбирают сами. Традиционно большинство выбирают торжественную регистрацию, нередко — венчание в церкви, а затем пышное застолье с обилием гостей со стороны жениха и невесты. Обходится такая свадьба недешево, поэтому обычно родители финансово помогают молодым в организации торжества. К тому же принято, чтобы гости дарили новобрачным деньги: это позволяет частично или полностью окупить затраты.

Впрочем, в последние годы молодежь нередко выбирает скромную регистрацию в ЗАГСе, собирает дома или в кафе самых близких людей, а все подаренные деньги направляет в приюты для бездомных животных.

1-я годовщина — ситцевая свадьба

Первый год брака был назван ситцевой свадьбой. Известны две истории такого этого названия. Первая гласит, что тонкий и цветастый ситец олицетворяет непрочность семейной жизни. Вторая же версия утверждает, что раньше именно в эту дату молодым подносили в подарок различные изделия из ситца для детей, так как именно в это время супруга, как правило, ожидала появления первого малыша.

Этот праздник партнеры посвящают друг другу, отмечая его по-разному. Можно выехать на природу или посетить любимое кафе или ресторан. Самым роскошным вариантом будет повторная церемония свадьбы в кругу родных и близких. Существует поверье, что малыш, зачатый в эти сутки, проживет счастливую и благополучную жизнь. На первую годовщину брака и сегодня принято дарить различные презенты из разноцветных и недорогих тканей.

Какая годовщина свадьбы называется медной? Что подарить на льняную свадьбу? Фото: Shutterstock/FOTODOM

2-я годовщина — бумажная свадьба

В США этот день носит название хлопковой свадьбы, а в Голландии — картонной. Известно, что картон, бумага и ткани из чистого хлопка отличаются непрочностью, невзирая на плотный внешний вид. В переносном смысле это означает, что даже крепким на первый взгляд отношениям на практике легко навредить.

Такой праздник принято отмечать с друзьями. Супругам в такую дату можно преподнести любые презенты из бумаги: редкие издания книг, деньги, подарочные сертификаты.

Укрепление отношений: 3-я и 4-я годовщины свадьбы

В эти годы наступает следующий этап супружеской жизни, который подразумевает укрепление отношений.

3-я годовщина — кожаная свадьба

Этим названием дата была награждена благодаря тому, что кожа представляет собой более надежный материал по сравнению с ситцем и бумагой. Считается, за три года совместного проживания муж и жена сумели упрочить свои отношения по сравнению с предыдущим периодом.

Эту годовщину отмечают скромно, приглашая самых близких людей. Что касается подарков, предпочтение следует отдать кожаным или замшевым аксессуарам.

4-я годовщина — льняная свадьба

В отличие от ситцевого полотна, ткань из льна отличается высокой прочностью. На Руси качественные льняные изделия были доступны только состоятельным семьям. А через четыре года брака молодой семье рекомендовалось уже обладать хорошим уровнем достатка и заменить скромные ситцевые предметы обихода на более качественные и дорогие изо льна. Для празднования стоит организовать вечеринку в честь этого события, где все пришедшие будут в одежде изо льна и подарят льняные подарки.

1-я годовщина — ситцевая свадьба Фото: Shutterstock/FOTODOM

5-я годовщина свадьбы: маленький юбилей

Первое пятилетие супружества носит название деревянной свадьбы. Считают, что название произошло от того, что раньше молодая семья отмечала этот праздник в собственном деревянном доме. Кроме того, за пять лет брака их судьбы переплетаются, как корни деревьев, благодаря чему партнеры становятся неразлучны и крепко держатся друг за друга. Для этой даты нередко организовывают торжество, на которое приглашают самых важных людей.

При подборе подарков лучше остановиться на предметах из дерева: фоторамки, посуда, шкатулки или мебель будут отличным выбором. Небольшое деревце, например бонсай, станет отличным дополнением интерьера и будет служить напоминанием о крепкой любви.

Следующий юбилей совместной жизни отмечается только через пять лет, но у промежуточных дат тоже есть названия:

чугунная свадьба — 6 лет брака;

шерстяная или медная свадьба — 7 лет законных отношений;

жестяная свадьба — 8 лет супружества;

фаянсовая свадьба — 9 лет вместе.

10-я годовщина свадьбы: круглый юбилей

Десятилетие семейной жизни получило название оловянной свадьбы. Олово — легкоплавкий металл, поэтому дата и была так названа — ведь достичь первой серьезной вехи дано только тем парам, которые проявляют гибкость и умение находить компромиссы. Традиционно отмечать оловянную свадьбу принято шумно, приглашая всех гостей, которые были на бракосочетании. Дарить можно любые подарки.

Следующие годовщины со дня заключения брака — вплоть до очередного юбилея — называются:

стальная свадьба — 11 лет супружеской жизни;

никелевая свадьба — 12 лет брака;

кружевная свадьба — 13 лет со дня бракосочетания;

агатовая свадьба — 14 лет супружества.

15-я годовщина свадьбы: союз прозрачный, но хрупкий Фото: Shutterstock/FOTODOM

15-я годовщина свадьбы: союз прозрачный, но хрупкий

Хотя полтора десятилетия — это большой срок, 15 лет с момента начала супружеского союза носят название хрустальной или стеклянной свадьбы. С одной стороны, брак даже через такое длительное время остается хрупким и его легко разрушить, с другой — хрусталь считается символом чистой любви.

Хрустальную свадьбу нередко проводят в ресторане, а дарить в этот день принято хрусталь или необычные подарки и дизайнерские фигурки из стекла.

Смысл наименований последующих годовщин семейной жизни

Дальнейшие ежегодные вехи супружеской жизни, вплоть до вековой, также имеют свои названия и значения:

Топазовая свадьба, 16 лет: этот камень считали талисманом семейной жизни. Однако отмечать эту дату вне семьи не принято.

Розовая свадьба, 17 лет: символизирует романтику, которая до сих пор наполняет семейную жизнь, несмотря на то что партнеры прожили вместе так много лет. Широко дату также не отмечают.

Бирюзовая свадьба, 18 лет: существует поверье, что этот яркий минерал — символ настоящей, проверенной любви.

Гранатовая свадьба, 19 лет: гранат — еще один камень, олицетворяющий страстные и зрелые отношения.

Фарфоровая свадьба, 20 лет: хрупкий, дорогой, красивый и изысканный материал, который долгие века был доступен исключительно королям и императорам.

Опаловая свадьба, 21 год: опал — необычный камень, который постоянно меняет свои свойства благодаря оригинальному химическому составу, он хрупок, требует бережного отношения, но невероятно красив. Принято считать, что отношения к этому времени приобретают схожие свойства.

Бронзовая свадьба, 22 года: любовь после стольких лет супружеской жизни может считаться не только прочной как металл, но и ковкой как бронза.

Берилловая свадьба, 23 года: камень, который на свету играет всеми цветами радуги, очень похож на семейную жизнь.

Атласная свадьба, 24 года: за такое время любовь супругов становится такой же прочной и благородной, как эта дорогая ткань.

Серебряная свадьба, 25 лет: серебро — красивый металл, который отличается особым благородством, но сохраняет свой блеск, только если за ним правильно ухаживать.

Красная свадьба, 100 лет Фото: Shutterstock/FOTODOM

После серебряного юбилея празднуют только круглые даты совместной жизни, однако большинство годовщин по-прежнему имеют свои названия, делимся самыми необычными:

нефритовая свадьба, 26 лет;

свадьба из красного дерева, 27 лет;

палладиевая свадьба, 28 лет;

бархатная свадьба, 29 лет;

жемчужная свадьба, 30 лет;

каменная свадьба, 33 года;

янтарная свадьба, 34 года;

коралловая свадьба, 35 лет;

муслиновая свадьба, 37 лет;

ртутная свадьба, 38 лет;

рубиновая свадьба, 40 лет;

земляная свадьба, 41 год;

фланелевая свадьба, 43 года;

сапфировая свадьба, 45 лет;

лавандовая свадьба, 46 лет;

кедровая свадьба, 49 лет;

золотая свадьба, 50 лет;

изумрудная свадьба, 55 лет;

бриллиантовая свадьба, 60 лет;

железная свадьба, 65 лет;

благодатная свадьба, 70 лет;

коронная свадьба, 75 лет;

дубовая свадьба, 80 лет;

красная свадьба, 100 лет.

