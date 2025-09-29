Какая годовщина свадьбы называется медной? Что подарить на льняную свадьбу?

Годовщины свадьбы отличаются необычными названиями по годам, которые используются на протяжении многих веков. Каждый год совместной жизни имеет наименование, связанное с материалами, различными по прочности или иным характеристикам: камнями, тканями, металлами или породами дерева. Супруги, которые много лет прожили друг с другом, широко отмечают только знаковые даты, однако каждая годовщина свадьбы имеет свои традиции. Если вы решили регулярно поздравлять своих друзей или родственников, то в помощь вам краткий гид по свадебным датам.
Начало семейной жизни: 1-я и 2-я годовщины свадьбы
Прежде всего отметим, что сам день бракосочетания тоже имеет особое название — зеленая свадьба. Как его отмечать, молодожены выбирают сами. Традиционно большинство выбирают торжественную регистрацию, нередко — венчание в церкви, а затем пышное застолье с обилием гостей со стороны жениха и невесты. Обходится такая свадьба недешево, поэтому обычно родители финансово помогают молодым в организации торжества. К тому же принято, чтобы гости дарили новобрачным деньги: это позволяет частично или полностью окупить затраты.
Впрочем, в последние годы молодежь нередко выбирает скромную регистрацию в ЗАГСе, собирает дома или в кафе самых близких людей, а все подаренные деньги направляет в приюты для бездомных животных.
1-я годовщина — ситцевая свадьба
Первый год брака был назван ситцевой свадьбой. Известны две истории такого этого названия. Первая гласит, что тонкий и цветастый ситец олицетворяет непрочность семейной жизни. Вторая же версия утверждает, что раньше именно в эту дату молодым подносили в подарок различные изделия из ситца для детей, так как именно в это время супруга, как правило, ожидала появления первого малыша.
Этот праздник партнеры посвящают друг другу, отмечая его по-разному. Можно выехать на природу или посетить любимое кафе или ресторан. Самым роскошным вариантом будет повторная церемония свадьбы в кругу родных и близких. Существует поверье, что малыш, зачатый в эти сутки, проживет счастливую и благополучную жизнь. На первую годовщину брака и сегодня принято дарить различные презенты из разноцветных и недорогих тканей.
2-я годовщина — бумажная свадьба
В США этот день носит название хлопковой свадьбы, а в Голландии — картонной. Известно, что картон, бумага и ткани из чистого хлопка отличаются непрочностью, невзирая на плотный внешний вид. В переносном смысле это означает, что даже крепким на первый взгляд отношениям на практике легко навредить.
Такой праздник принято отмечать с друзьями. Супругам в такую дату можно преподнести любые презенты из бумаги: редкие издания книг, деньги, подарочные сертификаты.
Укрепление отношений: 3-я и 4-я годовщины свадьбы
В эти годы наступает следующий этап супружеской жизни, который подразумевает укрепление отношений.
3-я годовщина — кожаная свадьба
Этим названием дата была награждена благодаря тому, что кожа представляет собой более надежный материал по сравнению с ситцем и бумагой. Считается, за три года совместного проживания муж и жена сумели упрочить свои отношения по сравнению с предыдущим периодом.
Эту годовщину отмечают скромно, приглашая самых близких людей. Что касается подарков, предпочтение следует отдать кожаным или замшевым аксессуарам.
4-я годовщина — льняная свадьба
В отличие от ситцевого полотна, ткань из льна отличается высокой прочностью. На Руси качественные льняные изделия были доступны только состоятельным семьям. А через четыре года брака молодой семье рекомендовалось уже обладать хорошим уровнем достатка и заменить скромные ситцевые предметы обихода на более качественные и дорогие изо льна. Для празднования стоит организовать вечеринку в честь этого события, где все пришедшие будут в одежде изо льна и подарят льняные подарки.
5-я годовщина свадьбы: маленький юбилей
Первое пятилетие супружества носит название деревянной свадьбы. Считают, что название произошло от того, что раньше молодая семья отмечала этот праздник в собственном деревянном доме. Кроме того, за пять лет брака их судьбы переплетаются, как корни деревьев, благодаря чему партнеры становятся неразлучны и крепко держатся друг за друга. Для этой даты нередко организовывают торжество, на которое приглашают самых важных людей.
При подборе подарков лучше остановиться на предметах из дерева: фоторамки, посуда, шкатулки или мебель будут отличным выбором. Небольшое деревце, например бонсай, станет отличным дополнением интерьера и будет служить напоминанием о крепкой любви.
Следующий юбилей совместной жизни отмечается только через пять лет, но у промежуточных дат тоже есть названия:
- чугунная свадьба — 6 лет брака;
- шерстяная или медная свадьба — 7 лет законных отношений;
- жестяная свадьба — 8 лет супружества;
- фаянсовая свадьба — 9 лет вместе.
10-я годовщина свадьбы: круглый юбилей
Десятилетие семейной жизни получило название оловянной свадьбы. Олово — легкоплавкий металл, поэтому дата и была так названа — ведь достичь первой серьезной вехи дано только тем парам, которые проявляют гибкость и умение находить компромиссы. Традиционно отмечать оловянную свадьбу принято шумно, приглашая всех гостей, которые были на бракосочетании. Дарить можно любые подарки.
Следующие годовщины со дня заключения брака — вплоть до очередного юбилея — называются:
- стальная свадьба — 11 лет супружеской жизни;
- никелевая свадьба — 12 лет брака;
- кружевная свадьба — 13 лет со дня бракосочетания;
- агатовая свадьба — 14 лет супружества.
15-я годовщина свадьбы: союз прозрачный, но хрупкий
Хотя полтора десятилетия — это большой срок, 15 лет с момента начала супружеского союза носят название хрустальной или стеклянной свадьбы. С одной стороны, брак даже через такое длительное время остается хрупким и его легко разрушить, с другой — хрусталь считается символом чистой любви.
Хрустальную свадьбу нередко проводят в ресторане, а дарить в этот день принято хрусталь или необычные подарки и дизайнерские фигурки из стекла.
Смысл наименований последующих годовщин семейной жизни
Дальнейшие ежегодные вехи супружеской жизни, вплоть до вековой, также имеют свои названия и значения:
- Топазовая свадьба, 16 лет: этот камень считали талисманом семейной жизни. Однако отмечать эту дату вне семьи не принято.
- Розовая свадьба, 17 лет: символизирует романтику, которая до сих пор наполняет семейную жизнь, несмотря на то что партнеры прожили вместе так много лет. Широко дату также не отмечают.
- Бирюзовая свадьба, 18 лет: существует поверье, что этот яркий минерал — символ настоящей, проверенной любви.
- Гранатовая свадьба, 19 лет: гранат — еще один камень, олицетворяющий страстные и зрелые отношения.
- Фарфоровая свадьба, 20 лет: хрупкий, дорогой, красивый и изысканный материал, который долгие века был доступен исключительно королям и императорам.
- Опаловая свадьба, 21 год: опал — необычный камень, который постоянно меняет свои свойства благодаря оригинальному химическому составу, он хрупок, требует бережного отношения, но невероятно красив. Принято считать, что отношения к этому времени приобретают схожие свойства.
- Бронзовая свадьба, 22 года: любовь после стольких лет супружеской жизни может считаться не только прочной как металл, но и ковкой как бронза.
- Берилловая свадьба, 23 года: камень, который на свету играет всеми цветами радуги, очень похож на семейную жизнь.
- Атласная свадьба, 24 года: за такое время любовь супругов становится такой же прочной и благородной, как эта дорогая ткань.
- Серебряная свадьба, 25 лет: серебро — красивый металл, который отличается особым благородством, но сохраняет свой блеск, только если за ним правильно ухаживать.
После серебряного юбилея празднуют только круглые даты совместной жизни, однако большинство годовщин по-прежнему имеют свои названия, делимся самыми необычными:
- нефритовая свадьба, 26 лет;
- свадьба из красного дерева, 27 лет;
- палладиевая свадьба, 28 лет;
- бархатная свадьба, 29 лет;
- жемчужная свадьба, 30 лет;
- каменная свадьба, 33 года;
- янтарная свадьба, 34 года;
- коралловая свадьба, 35 лет;
- муслиновая свадьба, 37 лет;
- ртутная свадьба, 38 лет;
- рубиновая свадьба, 40 лет;
- земляная свадьба, 41 год;
- фланелевая свадьба, 43 года;
- сапфировая свадьба, 45 лет;
- лавандовая свадьба, 46 лет;
- кедровая свадьба, 49 лет;
- золотая свадьба, 50 лет;
- изумрудная свадьба, 55 лет;
- бриллиантовая свадьба, 60 лет;
- железная свадьба, 65 лет;
- благодатная свадьба, 70 лет;
- коронная свадьба, 75 лет;
- дубовая свадьба, 80 лет;
- красная свадьба, 100 лет.
